الامارات | «الانضباط» توجه لفت نظر للعين والوحدة.. وتوقف مارسيل ولويس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توجه لفت نظر للعين والوحدة.. وتوقف مارسيل ولويس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم أمس اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، والمقرر شادي مدحت.

وقال بيان صحافي: «نظرت اللجنة في طلب الإحالة الواردة من رابطة دوري المحترفين بالمخالفات التي وقعت في مباراة نادي العين أمام نادي العروبة، وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العين لمخالفته لائحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الوحدة لتلفظ جمهوره على حكم المباراة».

وقررت اللجنة إيقاف مدرب نادي الجزيرة مارسل كيزر مباراة واحدة وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم للتلفظ على الحكم، وكذلك إيقاف لاعب نادي الوصل لويس هينريقو، مباراة واحدة وتغريمه 25 ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وذلك في مسابقتي دوري أدنوك ودوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لناديي سيتي ومسافي لتأخر نزول فريق كل منهما لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة.

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