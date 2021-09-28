الامارات | اللجنة الأولمبية تناقش تعديلات لائحة النظام الأساسي مع «عمومية السباحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تناقش تعديلات لائحة النظام الأساسي مع «عمومية السباحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة اجتماعاً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، أول من أمس، لمناقشة اعتماد النظام الأساسي وإجراء الانتخابات، وجاء الاجتماع من أجل تعديل أوضاع الاتحاد بما يتوافق مع دليل الحوكمة، إضافة إلى بحث إجراء الانتخابات المؤجلة، وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع شروط الاتحاد الدولي عقب إجراء تعديلات من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة سلطان السماحي، ونائبه جمعة البلوشي، إضافة إلى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، وأحمد العبدولي ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية الدكتور محمد فضل الله، و10 أندية.

وبدأ المستشار القانوني باللجنة الأولمبية الوطنية بمراجعة لائحة النظام الأساسي الذي أرسله اتحاد السباحة بعد اعتماد أعضاء الجمعية العمومية، وتمت مناقشة عدد من البنود التي كانت عليها ملاحظات، على أن يقوم اتحاد السباحة بإرسال اللائحة بعد إجراء التعديلات إلى اللجنة الأولمبية والأندية أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مراجعتها مرة أخيرة قبل اعتمادها في اجتماع يعقد في السادس من أكتوبر المقبل الملحق بجمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة.

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