الامارات | متفرقات.. بافيل: بطولات الفجيرة أحدثت نقلة نوعية في رياضة بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. بافيل: بطولات الفجيرة أحدثت نقلة نوعية في رياضة بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، البولندي بافيل، بطولة تحدي الفحيرة لبناء الأجسام، بانها أعطت دفعة فنية وتنظيمية بارزة، وأسهمت بنقلة نوعية في رياضة بناء الأجسام على مستوى العالم في جوانب عديدة، جاء ذلك على هامش قيادته منافسات بطولات تحدي الفجيرة لبناء الأجسام، التي اختتمت أول من أمس.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أصبح الحكم الإماراتي في هذه الرياضة يوجد في معظم البطولات، ومطلوباً عالمياً، وهو ما يعكس الإمكانات التي يتمتع بها الحكام المواطنون».

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