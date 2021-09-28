الامارات | 31 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراتي إيران والعراق.. وكايو خارج حسابات مارفيك

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراتي إيران والعراق.. وكايو خارج حسابات مارفيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، أمس، اختيار قائمة موسعة ضمت 31 لاعباً استعداداً لمباراتي إيران والعراق، في السابع والـ12 من الشهر المقبل على التوالي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً أن المنتخب كان قد تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام كل من لبنان وسورية، وحصد نقطتين من أصل ست نقاط.

وشهدت القائمة الجديدة استبعاد لاعب العين كايو كانيدو للإصابة، كما تم استبعاد أحمد برمان وحسن المحرمي، علماً أن الأخير لم يشارك في مباراة سورية الأخيرة بداعي الإصابة، فيما شهدت القائمة أيضاً عودة كل من اللاعبين يوسف جابر وعبدالعزيز هيكل للمنتخب مجدداً، وضم لاعب العين محمد عباس (18 عاماً)، للمرة الأولى.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: علي خصيف وفهد الظنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الأحبابي ومحمد برغش وعبدالعزيز هيكل وشاهين عبدالرحمن ووليد عباس ومحمود خميس وخليفة الحمادي وأحمد راشد ومحمد العطاس والحسن صالح ويوسف جابر وماجد حسن ويحيى نادر وعلي سالمين وعبدالله رمضان ومحمد عباس وعبدالله حمد وماجد راشد وفابيو دي ليما وخلفان مبارك وخليل الحمادي ومحمد جمعة عيد وطحنون الزعابي وعلي صالح وزايد العامري وعلي مبخوت وسيبستيان تيغالي.

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