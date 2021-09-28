الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتياط

عبّر مدرب نادٍ منافس في الدرجة الأولى، عن سعادته لنجاح دكة الاحتياط في سد الشواغر الفنية الكبيرة التي خلفتها إصابات الفريق الأول، والنجاح بتحقيق الفوز، مؤكداً أن ذلك يعطي انطباعاً بأن المكاسب المهمة قادمة في الموسم الحالي.

إقالة

قال مدرب في الدرجة الأولى تمت إقالته من تدريب فريقه، مؤخراً، إن عدم تعاقد النادي مع محترفين أجانب، وعدم توفير بيئة مناسبة للاستعداد الأمثل للمنافسات، أسهم في تلقيه خسائر ثقيلة أدت إلى إقالته.

اقتناع

تراجعت إدارة أحد أندية دوري المحترفين عن التعاقد مع لاعب أجنبي، عقب وصوله إلى الدولة، بعدما أبدى مدرب الفريق عدم اقتناعه بإمكانات اللاعب، خصوصاً أنه لم يشارك في الموسم الماضي مع فريقه، إلى جانب طرح إدارة النادي لاعباً بديلاً يمتلك إمكانات أفضل.

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