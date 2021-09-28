الامارات | «الهدف الأول» يشغل الظفرة في مواجهة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهدف الأول» يشغل الظفرة في مواجهة كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الظفرة في الساعة 18:45 من مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يبحث من خلاله أصحاب الأرض عن تسجيل أول هدف لهم في المسابقة، إذ خلال الجولات الخمس الماضية ظل الفريق بلا أنياب، وجاء الهدف الوحيد المحتسب له بطريقة عكسية، بعد أن سجل لاعب بني ياس، عامر عبدالرحمن، بالخطأ في مرمى فريقه.

وخلال المواجهات الخمس التي خاضها الظفرة صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط فقط، عجز الفريق عن الوصول لشباك منافسيه، حتى إن الانتصار الذي حققه على حساب الإمارات كان بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بسبب خطأ إداري وقع فيه «الصقور»، وهو ما سيجعل الفريق مطالباً بالاستفادة من الأيام القليلة المتبقية، قبل إغلاق الانتقالات الصيفية لترميم صفوفه.

في المقابل، يدخل اتحاد كلباء صاحب المركز الـ12 (3 نقاط) لمواجهة اليوم وهو يأمل أيضاً تصحيح مساره، إذ إن الفريق الذي أنهى الموسم الماضي ثامناً لا يقدم المستوى المتوقع منه، على الرغم من الاستقرار الذي يعيشه، والصفقات النوعية التي أبرمها حتى الآن.

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