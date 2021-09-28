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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الظفرة - اتحاد كلباء 18:45

الجزيرة - العروبة 18:45

الوصل - شباب الأهلي 21:00

أياكس أمستردام - بشكتاش 20:45

شاختار - إنتر ميلان 20:45

سان جيرمان - مانشستر سيتي 23:00

لايبزيج - كلوب بروج 23:00

بوروسيا دورتموند - سبورتينج 23:00

ميلان - أتلتيكو مدريد 23:00

بورتو - 23:00

- شيريف تيراسبول 23:00

الدوري السعودي

الفيحاء - الهلال 19:25

الطائي - النصر 21:25

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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