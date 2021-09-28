الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - اتحاد كلباء 18:45
الجزيرة - العروبة 18:45
الوصل - شباب الأهلي 21:00
أياكس أمستردام - بشكتاش 20:45
شاختار - إنتر ميلان 20:45
سان جيرمان - مانشستر سيتي 23:00
لايبزيج - كلوب بروج 23:00
بوروسيا دورتموند - سبورتينج 23:00
ميلان - أتلتيكو مدريد 23:00
بورتو - ليفربول 23:00
ريال مدريد - شيريف تيراسبول 23:00
الدوري السعودي
الفيحاء - الهلال 19:25
الطائي - النصر 21:25
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App