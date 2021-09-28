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الامارات | متفرقات.. فوز «تايجر الشارقة» و«فالكون» و«ستار إكس» في انطلاق دوري الهوكي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت منافسات الجولة الأولى لدوري الهوكي للرجال، التي أقيمت على ملعب نادي شباب الأهلي، عن فوز فريق تايجر الشارقة الأخضر على فريق تايجر الهند الأسود بنتيجة 2/صفر، كما فاز فريق فالكون الأخضر على فريق جولدن إيجل بنتيجة 4/صفر. وفاز فريق تايجر الشارقة الأبيض على فريق ستار إكس إي بنتيجة 2-1، وتعادل فريقا تايجر الشارقة الأخضر وفالكون الأخضر من دون أهداف، وفي المباراة الأخيرة تمكن فريق ستار إكس إي من تحقيق فوزه المستحق على فريق سكارليت بنتيجة 3-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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