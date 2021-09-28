الامارات | «السوربون أبوظبي» تستقبل المشاركين في برنامج الإدارة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «السوربون أبوظبي» تستقبل المشاركين في برنامج الإدارة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت جامعة السوربون، أمس، بمقرها في أبوظبي المشاركين في برنامج الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية السنوي، الذي سجل في أول فصوله الدراسية دارسين ودارسات من تسع جنسيات مختلفة، يعملون في قطاعات رياضية وغير رياضية من جميع أنحاء المنطقة والشرق الأوسط.

شارك في افتتاح البرنامج الذي يرعاه اتحاد كرة القدم، الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، ومديرة الجامعة البروفيسورة سيلفيا سيرانو، ومدير العلاقات الدولية في المركز الدولي للدراسات CIES فينسنت مونيير.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم: «أكدنا على أن بناء جسور المعرفة والتطوير تبنى على أساس دعم شركائنا لتحقيق أهدافهم وإطلاق برامجهم وتنفيذ خططهم، ونجاحهم هو نجاحنا».

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