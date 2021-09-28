«الأمور تزداد تعقيداً».. قرار مفاجئ من كلوب قد يعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، اليوم الاثنين، عن قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم نجم الكرة المصرية والعربية وهداف "الريدز" محمد صلاح.

وخلال مؤتمر صحفي قال كلوب إن قادة ليفربول هم "جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك"، مضيفاً أن "اللاعبين صوتوا على ثلاثة قادة آخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون، وأليسون بيكر".

وأضاف المدرب الألماني أن "العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

والعام الماضي، صرح محمد صلاح في حوار له مع "صحيفة آس" الإسبانية بأنه "محبط للغاية" بسبب عدم منحه شارة القيادة في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب إف سي ميدتجيلاند.

وقال صلاح في المقابلة تعليقاً على تلك الواقعة: "كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله".

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول لأول مرة، في مايو الماضي، خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، فيما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه الفرعون المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ الريدز، من أجل التوقيع على عقد جديد.

يشار إلى أن ليفربول سيحل ضيفاً على فريق بورتو البرتغالي، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.