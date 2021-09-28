شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: عودتى للمنتخب الأولمبي مستحقة ونجحت في ولايتي الأولى بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني العائد لتدريب المنتخب الأولمبي، أنه عاد للقيادة الفنية لشباب الفراعنة بعد تحقيق الأهداف في ولايته الأولى مع المنتخب مؤكدا أن الجهاز الفني نجح في مهمته بنسبة 100%.

وتابع شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "نجحنا في التغلب على الظروف القهرية التي تعرضنا لها في الولاية الأولى، وبعد اجراء قرعة الأولمبياد لم يتوقع أحد أن نتخطى الدور الأول في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، لكننا وصلنا دور الثمانية وخرجنا من ربع النهائي أمام البرازيل الذي وصل النهائي لاحقا".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "لدي طموح للوصول إلى أعم النجاحات، في فترة ولايتي الأولى نجحت في تقديم أكثر من عشرة لاعبين للمنتخب الأولمبي، وفي مهمتى واجهت مشكلة كبيرة أن معظم اللاعبين لم يكونوا أساسيين في أنديتهم".

وتابع: "سأعود لقيادة المنتخب الأولمبي بشخصية جديدة وطموح مختلف، كل يوم نتعلم من تجاربنا، ووضعنا أساس كبير لبناء أجيال قادمة، وتواصلت مع فينجادا منذ توليه المسئولية".

واختتم: "فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة صاحب ترشحيى، وعمري ما سعيت لأي منصب، وأي شخص يتمنى تدريب المنتخبات، ومكنتش سعيد بتجربتي مع المنتخب الأول في 2014، واعترفت بذلك أكثر من مرة".

وعن التخلي عن أسامة عبد الكريم مدرب الحراس وتغييره بطارق سليمان أكد غريب: "بعد انهاء مهمتنا عقب الأولمبياد الكابتن أسامة عبد الكريم صرح في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه تلقى عروض تدريبية، ومن حقه النظر لمستقبله، وأنا أحترمه كثيرًا، لكن هذه متطلبات المرحلة".