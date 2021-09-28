شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من موسيمانى للصفقات الجديدة فى الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من صفقات الفريق الجديدة والعائدون من الإعارة عدم التسرّع في طلب الفرصة أو التسرّع في التألق والتسجيل وحذرهم من التأثر سلباً باللعب تحت ضغط الجماهير.

وأكد المدير الفني لللاعبين الجُدد في الفريق أن الأمور في الأهلي تحتاج مزيدا من الصبر والتآني والعمل بجد وتركيز من أجل الظهور بشكل جيد حين يحصلون على فرصة.

وضم الأهلي كلاً من بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري، وإن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة كما يعاني بيرسي تاو من إصابة، وعاد للأهلي أيضاً الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي من الإعارة.

وحث المدير الفني الصفقات الجديدة على عدم التفكير في التألق السريع إرضاءً للجمهور والإعلام لأن هذا سيجعلهم يؤدون تحت ضغط بشكل قد يؤثر عليهم سلباً، وطالبهم بالتركيز والجدية وتنفيذ التعليمات لأن هذا سيكون مفتاح نجاحهم مع الأهلي.

وشارك أحمد عبد القادر وميكيسوني وحسام حسن مع الأهلي فيما لم يظهر كريم فؤاد أو عمار حمدي حتى الآن لأسباب فنية فيما تحول الإصابة دون مشاركة بيرسي تاو.