شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 27 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،القيد يعرقل عودة مصطفي محمد للزمالك ،اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي ،الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز .

الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز

توصلت اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق على الخروج معاراً فى الموسم المقبل إلى نادى بيراميدز، بعد تكليف حسين لبيب رئيس النادى لحازم فتوح وكيل اللاعب بالاتفاق معه على الخروج معارا في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي

وافق اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا. تعرف على موعد انتهاء الدوري بتصوراته الثلاثة وضع عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021 – 2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد، والتصور الثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

القيد يعرقل عودة مصطفي محمد للزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن صعوبة عودة مصطفى محمد لاعب الفريق المعار إلى جالاتا سراي التركي حتى نهاية الموسم، فى ظل منع الزمالك من القيد لفترتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.