7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،آخر كلام.. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية،اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي ،الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز .

آخر كلام.. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية

أكد مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، رفض إصدار أى عقوبة من جانب الجهاز الحالى ضد مصطفى محمد مهاجم جالاطه سراى التركى، تاركين الأمر لاتحاد الكرة حال رغبته بمعاقبة اللاعب من عدمه.

الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز

توصلت اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق على الخروج معاراً فى الموسم المقبل إلى نادى بيراميدز، بعد تكليف حسين لبيب رئيس النادى لحازم فتوح وكيل اللاعب بالاتفاق معه على الخروج معارا في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي