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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،آخر كلام.. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية،اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي ،الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز .

آخر كلام.. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية

أكد مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، رفض إصدار أى عقوبة من جانب الجهاز الحالى ضد مصطفى محمد مهاجم جالاطه سراى التركى، تاركين الأمر لاتحاد الكرة حال رغبته بمعاقبة اللاعب من عدمه.

الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز

توصلت اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق على الخروج معاراً فى الموسم المقبل إلى نادى بيراميدز، بعد تكليف حسين لبيب رئيس النادى لحازم فتوح وكيل اللاعب بالاتفاق معه على الخروج معارا في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي

وافق اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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