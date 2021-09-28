شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: رابطة الأندية هدفها تنظيم حقوق البث وشكل الدورى.. ونسعى لتمويل مستقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن هدف الرابطة خلال المرحلة المقبلة تنظيم حقوق البث وتحديد شكل دورى الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه تم استطلاع رأى بعض من الأندية فى 24 ساعة.

وقال دياب، خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون، إنه يوجد تصور لانتهاء الدورى 30 يوليو المقبل فى حالة إقامته من دور واحد، بعد قرار انطلاقه فى أكتوبر المقبل .

وأشار دياب إلى أن اللجنة مستمرة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

كما أكد دياب أن قرارات الرابطة ملزم تطبيقها على الأندية، مشيرا إلى أنه يسعى أن يكون تمويل الرابطة مستقل .

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إلغاء القرعة الموجهة فى الدوري وتحديدًا بين الأهلي والزمالك بإبعاد مبارياتهما معا لنهاية الموسم.

وكانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد ألغت القرعة الموجهة خلال وجودها فى إدارة اتحاد الكرة.

وحدد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022 ، واعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه أمس الأحد، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.