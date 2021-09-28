شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يُصعّد إيهاب العايدى لحراسة مرمى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسن نصر مدرب حراس النادي المصري البورسعيدي تصعيدا الحارس الشاب غيهاب العايدي لصفوف الفريق الأول ليكون الحارس الرابع في النادي بعد كل من: أحمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاته، وذلك عقب قرار نادي بيراميدز بقطع إعارة أحمد دعدور للنادي البورسعيدى بعد الموسم الأول للحارس.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد دعدور، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن انتهاء إعارته مع النادي المصري البورسعيدي وعودته لصفوف الفريق السماوي.

وكان المصري قد تعاقد مع أحمد دعدور، في الصيف الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع أحقية بيراميدز في قطع الإعارة بعد نهاية الموسم الأول.

وكتب أحمد دعدور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «موسم انتهي مبسوط إني كنت جزء من نادي كبير وقدرنا إن إحنا نوصل لحلم من طموح كنا بنسعي له ف بداية الموسم وهو الوصول والمشاركة الأفريقية».

وأضاف: «مبسوط إني شاركت ف الحلم ده مبسوط إني كنت في نادي كبير إسمه النادي المصري شكراً لكل حد ساعدني في النادي شكراً للاعيبه وللجهاز الفني والاداري والطبي بتمنالكم التوفيق ف اللي جاي وتوصلوا لكل اللي بتحلموا بيه، شكراً لجماهير النادي المصري، شكراً لكل حد قالي كلمة كويسه وشكراً لكل حد دعمني في وقت غلطي بتأسف عن أي تقصير مني أكيد مش مقصود، مسامح أي حد غلط في حقي أو إغتابني في وقت ضيق وبتمني إني أكون كنت ضيف خفيف عليكم وتفتكروني بالخير دايماً ».