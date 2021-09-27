الامارات | «سباق إكسبو 2020».. فرصة عائلية للجري حول المباني المصممة بأحدث هندسة معمارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «سباق إكسبو 2020».. فرصة عائلية للجري حول المباني المصممة بأحدث هندسة معمارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق «سباق إكسبو 2020 للجري» الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي يوم 19 نوفمبر 2021، في تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020»، والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق للمقيمين والزوار من جميع الأعمار والجنسيات للأفراد والعائلات، ويمكن للمشاركين الاختيار بين ثلاث مسافات هي: ثلاثة كيلومترات، وخمسة كيلومترات و10 كيلومترات، ويمكن التسجيل عبر موقع بريميير أونلاين، ويستمر التسجيل حتى 11 نوفمبر أو مع اكتمال العدد المسموح به للمشاركة.

وتتاح المشاركة في السباقات الثلاثة ضمن فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق ثلاثة كيلومترات ضمن أربع فئات عمرية هي: من سنة إلى ثماني سنوات، و9-12 سنة، و13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق خمسة كم إلى ثماني فئات هي: 13 عاماً فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كيلومترات ست فئات هي: تحت 19 عاماً، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق.

وسيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للعائلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للتدريب على الجري يوم السبت من كل أسبوع داخل مقر إكسبو خلال الفترة من 9 إلى 30 أكتوبر، لتدريب المشاركين على الجري بالمجان قبل انطلاق الحدث، وستكون متاحة للجميع من مختلف الأعمار والجنسيات وتمتد لمسافة 1.3 كيلومتر، كما ستنظم أكاديمية «ايه آي إس» الرياضية سلسلة من الدورات التدريبية الصباحة والمسائية المجانية التي يقدمها مدربون محترفون وذوو خبرة في المسافات المتوسطة والطويلة والتي ستحمل اسم «نادي إكسبو دبي للجري»، وستكون المشاركة مفتوحة للجميع من مختلف المستويات البدنية في إكسبو بارك خلال الفترة من الثالث إلى السادس من أكتوبر، و10 إلى 13 أكتوبر، و17 إلى 20 أكتوبر، ومن 24 إلى 27 أكتوبر.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن قائمة الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في مقر إكسبو، حيث ستعقد الدورة الـ16 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل جوائز كرة القدم العالمية (دبي جلوب سوكر) خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، ويجمع المؤتمر نخبة نجوم العالم في كرة القدم من لاعبين ومدربين وصناع القرار في الاتحادات والأندية الدولية، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم كرة القدم وسبل مواجهتها وطرق تطوير القطاع لإثراء الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنذ انطلاقه عام 2006 استقبل مؤتمر دبي الرياضي الدولي أكثر من 400 متحدث ومنسق دولي ووطني.

كما يقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة 11 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها، وذلك يوم 9 يناير 2022.

كما سيقام عدد من الفعاليات الدولية في «إكسبو 2020»، من بينها بطولة العالم للشطرنج التي تقام خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021 وستشهد مشاركة بطل العالم ماغنوس كارلسن للدفاع عن لقبه أمام منافسه العالمي إيان نيبومنياختشي، كما تقام أيضاً بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في الموعد والمكان نفسهما مع بطولة العالم، بالإضافة إلى 30 فعالية رياضية متنوعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

السبت من كل أسبوع.. فعاليات للعائلات داخل مقر إكسبو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

«مؤتمر دبي الرياضي الدولي» وحفل «دبي جلوب سوكر» سيقامان خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news