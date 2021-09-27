موعد مباراة ريال مدريد وشيريف في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة تاريخية ضد شيريف تيراسبول المولدوفي، في دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف الفريق الملكي نظيره شيريف تيراسبول، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقتسم الفريقان صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، مع امتلاك شيريف أفضلية بفارق الأهداف لفوزه (2-0) على شاختار الأوكراني في الجولة الأولى، التي شهدت انتصار ريال مدريد (1-0) على إنتر ميلان الإيطالي.

وسيكون شيريف تيراسبول هو الخصم رقم 108 لريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، والأول من دولة مولدوفا.

تقام مباراة ريال مدريد وشيريف مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ريال مدريد وشيريف عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium" بتعليق عصام الشوالي.