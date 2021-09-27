شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء بيراميدز أمام سموحة غير صحيحة.. وأرفض الحكام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن أخطاء حكام الفيديو الموسم الماضي كانت بسبب عدم التدريب الكامل قبل بداية الموسم ولهذا حدثت الأخطاء موضحا أنه يعد الجميع بنظام مختلف بالكامل يتوافق معه في الموسم القادم.

وقال رئيس لجنة الحكام في تصريحات تلفزيونية:" أنا ضد تواجد الحكام الأجانب في الدوري المصري، وقرار الاتحاد المصري هو الفاصل في هذا الأمر، وأتمنى أن يكون هناك تبادل في خبرات الحكام وهذا هو الأفضل".

وأضاف: "الحكام الأجانب لم يضيفوا للدوري المصري ونحن نحتاج لتواجد الحكام المصريين في مثل هذه المباريات من أجل زيادة الخبرات لهم وأنا غير راضي عن أداء الحكام بعض الشيئ حاليا، وكان هناك ركلة جزاء غير صحيحة في مباراة بيراميدز وسموحة وكان لابد من عد إحتسابها، والإعتراف بالسلبيات هو الأهم للخروج من الأزمات".

واختتم" سأتولى رئاسة لجنة الحكام في بداية أكتوبر القادم، وهناك مباريات تحدث فيها أخطاء للحكام وتتغير النتيجة وليس هناك توجيه من الحكام المصريين، والأخطاء غير مقصودة وبدون إهمال".