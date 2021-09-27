شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم "ميسى" لاعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد حسين لاعب نادى إنبى والشهير بـ"ميسى"، من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري بعد موافقة الجهاز الفني لزعيم الثغر على ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

أحمد حسين الملقب بـ"ميسي" واحدا من أبرز المواهب في نادي انبي، ويلعب في مركز الجناح الأيمن أو صناعة اللعب، ولديه مهارات كبيرة و يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، وتم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة في عهد علاء عبد العال وطارق العشري.

كان اللاعب على رادار بعض الأندية الأوروبية، على رأسها نادي جينت البلجيكي! في الفترة الماضية تمهيدا للتعاقد معه، وميسي يلعب فى مركز صانع الألعاب وهو من مواليد 99 بنادى إنبى وفاز مع فريقه من قبل ببطولة الجمهورية.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.