شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل اتحاد الكرة لحل أزمة قيد أوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي الزمالك باستعجال نظرائهم في اتحاد الكرة بشأن المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق العائد من الإعارة من الوداد المغربي، حيث فشل نادي الزمالك في قيد محمد اوناجم بسبب عدم قدرة الفريق المغربي علي ارسال البطاقة الدولية للاعب بعد غلق نظام القيد في الزمالك ومنعه من القيد لفترتين انتقال.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ضرورة ارسال طلب خاص للفيفا من اجل استثناء اوناجم من ازمة منع القيد لانه كان لاعبا في الزماكل وتمت اعارته لفريق خارجي، ومن المتوقع ان يتم حل الازمة خلال الساعات المقبلة عقب تلقي اتحاد الكرة ردا من الاتحاد الدولي " فيفا ".

من ناحية أخرى قام مسئولو نادي الزمالك بتأمين موقفهم القانوني في العقد الجديد الذي وقع عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك في اطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ علي استقرار الفريق .

مسئولو الزمالك وضعوا شرطا جزائيا ضخما بالنسبة للمدير الفني وهو راتب شهرين عقب تعديل قيمة راتبه الشهري من 120 الف دولار الي 150 الف دولار، ليصبح الشرط الجزائي بقيمة 300 الف دولار ، كما وضعت إدارة النادي بندا يضرورة قيام المدير الفني بإبلاغ إدارة النادي رسميا بفسخ التعاقد من خلال الشرط الجزائي قبل موعد الفسخ باسبوعين.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي تأكدت من وجود مفاوضات من أندية خارجية مع الفرنسي كارتيرون وصلت لمراحل متقدمة، مما جعل إدارة النادي تعجل من تعديل عقد المدير الفني وزيادة قيمة الشرط الجزائي ووضع بند المدة القانونية لفسخ العقد من أجل تأمين تواجد المدير الفني وفرض مزيدا من الاستقرار علي إدارة الفريق.