شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يكشف توضيحات فيفا الجديدة بشأن تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي أصدر توضيحات جديدة خاصة بتقنية الفيديو خلال الفترة القادمة.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية إنه تم تعديل قانون لمسة اليد، وإذا عادت الكرة من جسم اللاعب غلى يدة لا يتم إحتساب ركلة جزاء، حتى لو كانت يده خارج نظام الجسم.

وأضاف: "القانون الثاني، عندما يقوم مدافع بإخراج الكرة خارج منطقة الجزاء، وإذا إصطدمت باللاعب الزميل بدون قصد، يتم منع إحتساب الكرة ركلة جزاء لأنها في السابق كان يتم احتسابها".

وتابع: "سيتم شرح القرارات الجديدة للجمهور خلال الفترة القادمة عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم: "التعديل الأخير، أنه كان هناك حراس مرمى يعطون الكرة بالقدم إلى رأس اللاعب من أجل إضافة الوقت، ليتم إلغاء هذه الخاصية، وتكون خطأ غير مباشر على حارس المرمى".