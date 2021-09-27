شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض تصورات الدورى الجديد ويتمسك بالشكل الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجدى علام، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تصورات الدورى الجديدة التي اقترحها عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، مؤكدا أن المسابقة بشكلها الطبيعى هي الأنسب في الفترة الحالية بالنسبة لجميع الأندية.

قال علام، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التصور المقترح بإقامة الدورى من مجموعتين في الموسم الجديد ستترتب عليه معاناة الأندية من الظلم، حيث من المتوقع أن تكون مجموعة أقوى من الأخرى وهنا تصبح الأمور غير عادلة.

أكد المدرب العام لإنبى أن حتى لو تم اختيار أحد التصورات ستحدث تأجيلات كما تعودنا وتوفير شهر واحد غير كاف لإنهاء المسابقة في الموسم الجديد لافتا إلى جميع الأندية بدأت تعتاد على ضغط المباريات.

وواصل علام أن موسم كورونا وما ترتب عليه من عدم إلغاء المسابقة هو السبب الرئيسي فيما تعانى منه الأندية واللاعبين من ضغط وإرهاق في الفترة الحالية، مؤكدا أن المنتخب الوطنى تأثر بهذه الظاهرة وتراجع تصنيفه وأدائه.

ووضع عامر حسين، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021–2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد،والتصورالثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

وتقرر انطلاق مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل على أن ينتهى دورى الدور الواحد ودورى المجوعتين فى شهر يوليوبينما ينتهى دورى المجموعة الواحدة من دورين فى شهر أغسطس.

واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح إقامة مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق فى الترتيب فى مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين آخرين، الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أى بنظامه الحالي، والتصور الثانى أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.