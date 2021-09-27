الامارات | كلوب ولاعبي ليفربول يتآمرون على محمد صلاح.. ووكيل الفرعون المصري يرد

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ولاعبي ليفربول يتآمرون على محمد صلاح.. ووكيل الفرعون المصري يرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة من العيار الثقبل أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم نجم الكرة المصرية وهداف الريدز محمد صلاح.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "قادة ليفربول هم جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك".

وأضاف "اللاعبون صوتوا على ثلاثة قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون، وأليسون بيكر".

وتابع "في العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

ومن الممكن ان تتسبب هذه الخطوة غير المتوقعة في عرقلة المفاوضات الجارية حاليا بين محمد صلاح وإدارة ليفربول والخاصة بتجديد عقده، إذ ستتسبب في زيادة الفجوة بين صلاح من جانب وإدارة ليفربول ولاعبي الفريق من جانب اخر، وهو ما قد يدفع الفرعون المصري لكتابة نهاية مسيرته مع متصدر الدوري الإنجليزي والتفكير في العروض الكثير التي تلقاها من أندية إسبانية وإنجليزية وفرنسية، خاصة وأن بعض هذه العروض تمنح محمد صلاح امتيازات كثيرة سواء على مستوى الراتب والمكافآت أو على مستوى التقدير الأدبي والمعنوي وبالتحديد شارة الكابتن.

من جانبه وجه رامي عباس، وكيل محمد صلاح، رسالة جديدة إلى إدارة الريدز، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن اللاعب المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ الريدز، من أجل التوقيع على عقد جديد.

وحسب صحيفة "ميرور"، فإن وكيل صلاح أعاد نشر تغريدة تشيد بإنجاز اللاعب، وكتب عليها "نعم"، ليوجه رسالة لإدارة النادي بأن الفرعون المصري، استئنائي في تاريخ الريدز.

وأعاد رامي عباس، نشر تغريدة من الصفحة الرسمية لشبكة أبتوس سبورت تقول "ليفربول موجود منذ 129 عامًا. لم يسجل أي لاعب مع الريدز 100 هدف، أسرع من محمد صلاح، ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر.. لا أحد. الملك المصري أسطورة رائعة بالفعل في أنفيلد".

وقالت "ميرور" إن هذه الرسالة موجهة إلى رؤساء ليفربول، الذين يتفاوض معهم رامي عباس، بشأن العقد الجديد للفرعون المصري.

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول لأول مرة في مايو الماضي خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد.

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