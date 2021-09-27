تعرف على موعد مباراة بورتو وليفربول في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي.



ليفربول استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ميلان 3-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات، في الوقت الذي تعادل فيه بورتو مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو على ملعب الدراجاو، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على قناة "beIN SPORTS PREMIUM 3" بشكل حصري لجميع الجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتصدر "الريدز" المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد وبورتو المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.