ديبالا وموراتا يغيبان عن قمة تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قال يوفنتوس اليوم الإثنين، إن ثنائي الهجوم باولو ديبالا وألفارو موراتا لن يعودا من الإصابة حتى نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول)، ليغيب اللاعبان عن مواجهتي تشيلسي وتورينو.



وهز ديبالا الشباك في الفوز 3-2 على سامبدوريا في الدوري الإيطالي أمس الأحد، قبل أن يخرج مصاباً، بينما اضطر الفريق أيضاً لاستبدال موراتا بسبب إصابة.

وقال يوفنتوس في بيان بموقعه: "أظهرت الفحوص التي خضع لها هذا الثنائي صباح اليوم، أن موراتا يعاني من إصابة خفيفة في العضلات الخلفية للساق اليمنى، يعاني ديبالا أيضاً من مشكلة في الفخذ الأيسر، سيعود اللاعبان بعد فترة التوقف الدولي".

ويستضيف يوفنتوس منافسه تشيلسي بطل أوروبا في دوري الأبطال يوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفاً على غريمه المحلي تورينو في مباراة قمة يوم السبت.

وبعدها سيستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري منافسه روما عندما يتم استئناف الدوري المحلي في 17 أكتوبر (تشرين الأول).