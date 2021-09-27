رئيس دورتموند: طريقة معاملة سانشو في يونايتد تؤلمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قال الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند هانز-يواخيم فاتسكه، إن قلة مشاركات جيدون سانشو مع مانشستر يونايتد "تؤلمه"، خاصة وأنه كان وراء انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).



وشارك الدولي الإنجليزي (21 عاماً) أساسياً مرتين فقط مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في الهزيمة 0-1 أمام أستون فيلا يوم السبت.

وقال فاتسكه: "بالطبع أتابعه جيداً، يؤلمني كثيراً تجاهل اللاعب بهذه الطريقة".

وأضاف: "أحب جيدون، عندما أشاهده أغالب الدموع، أعتقد أن مشكلته هي عدم استقراره في تشكيلة منتخب إنجلترا".

وخاض الجناح سانشو مباراة واحدة كاملة فقط مع يونايتد حيث يبدو أن المدرب أولي جونار سولشار يفضل الاستعانة بميسون غرينوود جهة اليمين.

لكن بينما لم يترك سانشو بصمة سريعة توقعها البعض في أولد ترافورد بعد أدائه السابق الرائع مع دورتموند قال سولشار إن يونايتد تعاقد مع اللاعب من أجل المستقبل.

وقال المدرب النرويجي: "نعرف جميعاً حجم موهبته وتعاقدنا معه من أجل أن يملك النادي مهاجماً على أعلى مستوى للسنوات العشر أو 12 المقبلة، بدأ جيدون يقف على قدميه.. غاب لفترة عن الإعداد للموسم الجديد لكنه يعمل بكل قوة وسيكون في حالة جيدة".