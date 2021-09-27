ميسي يعزز قائمة سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن مواطنه ليونيل ميسي مهاجم الفريق عاد لقائمة الفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.



وكان ميسي غاب عن صفوف الفريق في آخر مباراتين لفريق سان جيرمان في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الركبة، لكنه شارك في تدريب الفريق اليوم الإثنين كاملاً، كما شارك في التقسيمة التي أجراها الطاقم التدريبي.

وأشار بوكيتينو، في المؤتر الصحافي لفريقه اليوم، إلى أن ميسي ضمن قائمة الفريق لمباراة مانشستر سيتي لكنه لم يكشف عن إمكانية الدفع باللاعب الشهير ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

كما أشار بوكيتينو إلى عودة الإيطالي ماركو فيراتي إلى قائمة الفريق أيضاً، لكنه لم يحسم موقفه منه مثل ميسي بشأن التواجد في التشكيلة الأساسية.

وكان ميسي (34 عاماً) تعرض للإصابة في الركبة اليسرى خلال مباراة سان جيرمان مع ليون بالدوري الفرنسي.

وإذا شارك ميسي في المباراة أمام مانشستر سيتي، ستكون مشاركة ذات طابع خاص بالنسبة له، إذ سيواجه الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق له والذي حقق معه نجاحاً هائلاً عندما كانا في فريق برشلونة الإسباني.

وترك ميسي فريق برشلونة في صيف هذا العام بعد 21 عاماً قضاها في النادي الكاتالوني العريق، وكانت عدة تقارير أشارت إلى أنه في طريقه للانتقال إلى مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا ولكنه انتقل في النهاية إلى سان جيرمان.