منتخب مصر يستدعي حمدي بدلاً من عبد الشافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قرر مدرب منتخب مصر، البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، استدعاء ظهير أيسر نادي بيراميدز محمد حمدي للانضمام إلى التشكيلة التي تستعد لمواجهة ليبيريا ودياً يوم الخميس، ضمن التحضيرات لاستئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2022.



وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان: "جاء استدعاء حمدي بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك حيث تستدعي حالته مزيداً من العلاج".

واختار كيروش يوم الأحد 24 لاعباً محلياً وتسعة محترفين في الخارج للدخول في معسكر استعداداً لمواجهة ليبيا مرتين بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وستواجه مصر منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم.

وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للغابون بينما تحتل أنغولا المركز الأخير دون أي نقاط.