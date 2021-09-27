هونتيلار يعود للملاعب من خلال فريق هولندي للهواة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

عاد المهاجم الهولندي الدولي السابق كلاس يان هونتيلار (38 عاماً) إلى ملاعب كرة القدم، من خلال مشاركته مع فريق إتش سي 03 في مدينة دريمبت مسقط رأسه، حسبما أفادت شبكة ريجيو 8 الهولندية اليوم الإثنين.



وكان هونتيلار اعتزل اللعب على المستوى الاحترافي منذ صيف هذا العام، وودع فريق شالكه الألماني، لكنه عاد لممارسة اللعبة والمشاركة في المباريات من خلال فريق للهواة في مسقط رأسه بشرق هولندا، حسبما صرح مارت دي كرويف رئيس النادي إلى "ريجيو 8" .

وشارك هونتيلار مع الفريق في مباراة أمس الأحد، وحقق الفوز على فريق كونكورديا ويل 3-1، لكنه لم يسجل أي أهداف في المباراة.

ولعب هونتيلار، الذي أحرز 42 هدفاً في المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب الهولندي، في الماضي لأندية أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

وأكد مارت دي كرويف: "الآن، يلعب هونتيلار من أجل المتعة الكروية".

وكانت رغبة هونتيلار هي إنهاء مسيرته الاحترافية مع فريقه القديم أياكس ولكنه استجاب لنداء فريقه السابق شالكه في مطلع عام 2021 عندما كان الفريق يصارع شبح الهبوط بالدوري الألماني.

ولم يتردد هونتيلار في العودة لصفوف شالكه لكنه عاد بعدها إلى هولندا بمجرد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام أنه اعتزل اللعب لكنه لم يصرح بهذا بنفسه.