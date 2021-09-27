دوري أدنوك للمحترفين: إيقاف مدرب الجزيرة مباراة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الإثنين، اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.



ونظرت اللجنة في طلب الإحالة الواردة من رابطة دوري المحترفين الإماراتية بالمخالفات التي وقعت في مباراة نادي العين أمام نادي العروبة ، وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العين لمخالفته لائحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الوحدة لتلفظ جمهوره على حكم المباراة.

وقررت اللجنة إيقاف مدرب نادي الجزيرة مارسل كيزر، مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره عشرون ألف درهم للتلفظ على الحكم، وكذلك إيقاف لويس هينريقو لاعب نادي الوصل مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس دون كرة، وذلك في مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ودوري المحترفين تحت 21 عاماً.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لناديي سيتي ومسافي لتأخر نزول فريق كل منهما لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة.