غياب 10 لاعبين عن الجولة الثانية من دوري الأبطال للإيقاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

سيغيب 10 لاعبين للإيقاف لأسباب مختلفة عن مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2021-2022، والتي ستقام مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



لن يتمكن سان جيرمان من الاعتماد على جناحه الأرجنتيني آنخل دي ماريا أمام مانشستر سيتي، حيث يعاني من عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات عقب طرده في إياب نصف نهائي النسخة الماضية أمام نفس الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

كما سيغيب الإسباني أنخيلينيو إيسموريس (لايبزيغ الألماني)، عن مواجهة كلوب بروج بنفس المجموعة الأولى، بعد تعرضه للطرد أمام السيتي في مستهل مشوار الفريقين بدوري الأبطال.

وسيكمل مدافع أتلتيكو مدريد، المونتنيغري ستيفان سافيتش، المباراة الثانية التي يعاقب فيها بالإيقاف لعقوبة تمتد لأربع مباريات، منذ طرده في إياب ثمن نهائي نسخة العام الماضي أمام تشيلسي، وبالتالي لن يشارك ضد ميلان الإيطالي، ضمن المجموعة الثانية.

وأيضاً سيغيب الفرنسي فرانسيس كوكلين، الذي تعرض للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين مع فياريال أمام أتالانتا، ليغيب عن موقعة مانشستر يونايتد مع "الغواصات الصفراء"، في ملعب أولد ترافورد بالمجموعة السادسة.

وسيفتقد "الشياطين الحمر" أيضاً لخدمات اللاعب آرون وان بيساكا، الذي نال بطاقة حمراء في الشوط الأول أمام يانغ بويز السويسري.

كما سيعاني إشبيلية من غياب المغربي يوسف النصيري، الذي لم يكمل أيضاً مباراته أمام سالزبورغ النمساوي في الجولة الأولى، بعد تعرضه للطرد بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليغيب عن مواجهة فولفسبورغ الألماني، الذي سيفتقد أيضاً لنفس السبب لاعبه الأمريكي جون أنتوني بروكس، الذي طرد أيضاً قبل نصف ساعة على نهاية المباراة.

ولن يشارك الكونغولي مانغولو مبيما، الذي طرد في ملعب واندا متروبوليتانو، خلال مباراة بورتو القادمة ضد ليفربول.

في حين لايزال حارس مرمى أياكس أمستردام، الكاميروني أندري أونانا، يخضع لعقوبة الإيقاف بسبب المنشطات، وسيغيب بالتالي عن مواجهة بشكتاش.

أيضاً سيغيب اللاعب إيفجيني بليسكو المحترف بصفوف شريف تيراسبول المولدوفي، عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.