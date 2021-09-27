ملعب عبدالله الفيصل يطل بمواصفات أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 9 سنوات غياب عن المشهد، يعود ملعب الأمير عبدالله الفيصل للإطلالة من جديد من خلال احتضان ديربي جدة الناري بين الندين التقليديين الأهلي والاتحاد الجمعة المقبل في الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطوال المدة الماضية، شهد الملعب عملية تطوير شاملة وكاملة حتى تحول إلى تحفة معمارية تقارع نظيراتها في العالم من خلال تحديث الأرضية وغرف اللاعبين والمقصورة وكابينة المعلقين وقاعة الاجتماعات والمداخل وغيرها.

وسيكون ديربي العملاقين الاتحاد والأهلي احتفالية كبيرة بافتتاح الملعب الذي احتضن آخر نهائي بين الفريقين في عام 2012 عندما تواجها ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانتصر فيه الأهلي 2/ 0 ليصعد إلى النهائي القاري الذي خسره أمام أولسان الكوري الجنوبي في كوريا.

وصاحبت عملية تطوير الملعب حالة توقف استمرت 4 سنوات.

وزود الملعب بالمواصفات نفسها التي يتمتع بها ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال الإنجليزي فيما كان التصميم أمريكيا والمظلات ألمانية، أما الإنارة فقد اعتمدت من قبل شركتين فرنسية وإيطالية، فيما تم استيراد المواد الخرسانية من اليونان.

ديربي جدة يعيد الحياة للملعب 9بعد سنوات

تحديثات شملتها الصيانة







تغييرات شاملة على البنية التحتية وما يرتبط بها من إمدادات في الكهرباء والمياه، مرورا بكل المرافق



ترميم وتأهيل المنشأة بالكامل، بما يتطابق مع مواصفات واشتراطات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم



تغيير تربة الملعب وزراعتها بأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة



رفع الطاقة الاستيعابية لتتسع لـ27 ألف مقعد، بما فيها المقصورة الملكية



تخصيص 72 مقعدا منها لذوي الهمم



تحسينات هندسية بالمنصة الملكية (ثلاثة أدوار مكتملة بكل مرافقها).



إنشاء مركزين إعلاميين، يتسع كل واحد منهما إلى 50 شخصا



قاعة مؤتمرات صحفية تستوعب 250 شخصا مجهزة بأحدث التقنيات



إنشاء منطقة خاصة بالمقابلات الصحفية (مكس زون)



منطقتان خاصتان باللقاءات التلفزيونية (فلاش إنترفيو)



تجهيز عدد 4 استديوهات تحليلية، و6 غرف للمعلقين



إنشاء غرف تبديل الملابس للاعبين بواقع 4 غرف



إنشاء غرفة جديدة لحكام تقنية VAR



48 كابينة للكاميرات، كل كابينة تتسع لـ6 كاميرات



عيادات طبية وغرف مخصصة للكشف عن المنشطات



تركيب 81 بوابة الكترونية موزعة على مداخل الملعب



مواقف خارجية للسيارات بمساحة تصل إلى 122 ألف م2



رفع عدد المداخل إلى 15 مدخلاl تعديل نظام الصوت والإضاءة



زيادة السعة الاحتياطية للطاقة الكهربائية



زيادة البوابات الالكترونية من 30 إلى 62 بوابة



زيادة دورات المياه من 40 إلى 370 دورة مياه



زيادة عدد شبابيك التذاكر من 40 إلى 120 شباكا



زيادة البوفيهات من 4 إلى 15 بوفيهاl ثلاث لوحات جديدة وإنشاء مبنى للخدمات الميكانيكية والكهربائية



زيادة سعة خزانات المياه



إعداد غرف بروجكتر لعرض شاشات عملاقة على جدار الملعب كأكبر مساحة إعلانية في المنشآت الرياضية لنقل المباراة في الواجهة الخارجية



تهيئة المنطقة المحيطة لتمكن الجمهور من الاستخدام والتنزه حول الملعب أثناء النشاطات الرياضية بما يجعله منشأة شبابية رياضية لأهالي المحافظة



مراحل مرت على الملعب





افتتح في عام 1976 م بمسمى ملعب رعاية الشباب بجدة



كانت مدرجاته الخرسانية تتسع لما بين 25,000 و35,000 متفرج



بعد تركيب المقاعد في عام 2009 تقلصت السعة إلى 18 ألف متفرج



خلال دخول الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملعب لحضور نهائي بين الأهلي والاتحاد في 18 مايو 2012، لاحظ عدم تمكن أعداد كبيرة من الجماهير من دخول الملعب فوافق على توسعة الملعب



في عام 2001 م تحول مسماه إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل تكريما للراحل على مساهماته في خدمة الرياضة السعودية



أغلق منتصف 2012 وكان يتسع لـ22 ألف متفرج



مسؤولون برعاية الشباب مروا على تطوير الملعب

1 - نواف بن فيصل 16 يناير2011 – يونيو 2014

2 - عبدالله بن مساعد 26 يونيو 2014 ـ أبريل 2017

3 - محمد آل الشيخ

25 رجب 1438 هـ الموافق 22 أبريل 2017

4 - تركي آل الشيخ7 سبتمبر 2017 ـ 27 ديسمبر 2018

5 - عبدالعزيز بن تركي الفيصل منذ تعيينه ثم تسميته وزيرا وحتى الآن