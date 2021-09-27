شكرا لقرائتكم خبر الدوري الالكتروني يختتم بطولته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الالكتروني وهي (Rainbow Six Siege) بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر وعدد من أعضاء الاتحاد حيث كرم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020 و2021 م. ونال الفريق لقب النسخة الحالية بدون خسارة، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري. وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الالكترونية السعودية. وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الالكتروني وهي بطولة CS: GO.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الالكتروني يختتم بطولته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.