البيشي خارج حسابات كونترا للأهلي

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وسيعتمد المدير الفني، الروماني كوزمين كونترا، على اللاعب فهد المولد في الديربي المرتقب واستمرار المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي في دكة الاحتياط.
كما يواصل اللاعب عبدالرحمن العبود جلساته العلاجية بسبب إصابة في مفصل القدم تعرض لها في مواجهة التعاون الماضية، فيما ينتظر الجهاز الفني تقرير نظيره الطبي لتحديد مشاركته في لقاء الجمعة من عدمه.
ميدانيا، بدأ الفريق مساء أمس استعداداته الفعلية للقاء الأهلي، وذلك من خلال أداء تدريبات لياقية وفنية مكثفة، كما تابع الجهاز الفني لقاء الأهلي في الجولة السادسة الماضية أمام الفيحاء والذي خسره بنتيجة 0/ 2.
بدورها رصدت إدارة النادي مكافأة مالية للاعبين حال فوزهم بنتيجة الديربي، ولا سيما أن اللقاء تعقبه فترة توقف.
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