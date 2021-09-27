اجتماع تحفيزي يهيئ الأهلي للاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بخوض لقاء الديربي أمام الند التقليدي الاتحاد، بعقد اجتماع طالبهم خلاله بالعمل على ضرورة إسعاد الجماهير من خلال تحقيق الفوز الذي سيكفل للفريق إيقاف نزف النقاط.

ويلتقي الأهلي والاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد النفيعي للاعبين ثقة مجلس الإدارة في قدراتهم وتمكنهم من تحقيق الفوز الأول لهم هذا الموسم كعودة قوية تنسي نتائج المباريات السابقة.

من جهة أخرى طالبت إدارة النادي بأن يسمح للفريق بخوض تدريب على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي سيشهد لقاء الديربي بعد غياب طويل عن احتضان الملعب للمباريات نتيجة التحديثات التي شهدها في السنوات الماضية.

وينتظر أن تتم الموافقة للفريقين على خوض تدريب في الملعب بهدف التعرف عليه قبل المواجهة.

ميدانيا واصل الفريق تحضيراته بقيادة المدرب البلجيكي بيسينك هاسي وسط مشاركة كافة اللاعبين عدا المهاجم محمد مجرشي الذي يخضع للعلاج جراء الإصابة العضلية التي لحقت به في لقاء التعاون والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن الفريق الأهلاوي لم يستطع تسجيل أي انتصار هذا الموسم بعد مضي 6 جولات من الدوري محققا التعادل في 5 مباريات وخسارة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام الفيحاء 0/ 2.