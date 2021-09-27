47 لاعبا بموسم صقور المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بعثة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم تدريباتها اليومية في مقر البرنامج بمدينة سالو الإسبانية في موسمه الثالث على التوالي، الذي يهدف إلى تطوير اللاعبين من خلال التدريبات والمحاضرات الفنية واللياقية وتطوير الذات.

ويمثل البرنامج 47 لاعبا سعوديا ينقسمون إلى فريقين، وذلك للفئة للعمرية من (18 - 20 عاما)، اختارهم الفريق الفني بقيادة المدرب داميين هيرتوخ والمدرب الوطني عبدالحكيم التويجري.

وسيواصل البرنامج تدريباته لهذا الموسم وستتخلل ذلك بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقرها البرنامج بمشاركة عدد من الأندية الأوروبية، يتصدرها ريال مدريد وليفربول ودينامو زغرب وفالنسيا، وذلك بهدف زيادة الاحتكاك والاستفادة الفنية الكاملة لخدمة المنتخبات الوطنية في المحافل المقبلة، إضافة لإمكانية احترافهم خارجيا من خلال تلك البطولة.

من جهته قال مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، «مستمرون في برنامج التطوير والتعليم من خلال التدريبات اليومية والاستفادة من التجارب الأوروبية وصقل المواهب وتطويرها، وشهدنا مشاركة عدد من لاعبي البرنامج في المنتخبات الوطنية، إضافة لاحتراف عدد منهم في الأندية الأوروبية، وهذا الأمر يعطينا الحافز لبذل المزيد من الجهد لمواصلة ذلك العمل»، مشيرا إلى أن البرنامج شهد بعض التغييرات، أولها الاستعانة بالكرواتي روميو جوزاك وتعيينه مديرا للكرة لامتلاكه خبرة طويلة في التدريب والتعليم.