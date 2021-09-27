«ثأرية» بين سان جيرمان والسيتي بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع باريس سان جيرمان إلى تقييم واستعراض إمكاناته عبر المواجهة المرتقبة أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم بالجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعد المباراة المقررة في المجموعة الأولى مواجهة ثأرية، حيث كان مانشستر سيتي قد أطاح بباريس سان جيرمان من الدور قبل النهائي بالبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 2 / 1 ذهابا في باريس و2 /0 إيابا في مانشستر.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي في الموسم الماضي ثم خسر أمام تشيلسي، لكن سيتي توج خلال الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أخفق سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وأجرى سان جيرمان استثمارات كبيرة مؤخرا في سوق الانتقالات، حيث عزز صفوفه بضم سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فينالدوم وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعانى المدافع راموس من إصابة في بداية مشواره مع الفريق الفرنسي، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي اليوم بسبب إصابة في الركبة.

لكن باريس سان جيرمان يحظى بثقة هائلة بعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في بداية مشوار الدوري هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، وذلك بعد أن تغلب سيتي على تشيلسي في عقر داره 1 / 0 السبت الماضي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، يلتقي لايبزج الألماني مع كلوب بروج.

وفي المجموعة الثانية، يخوض ميلان الإيطالي أول مباراة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا خلال 7 أعوام، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تشهد المواجهة الأخرى في المجموعة لقاء بورتو البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة مثيرة اليوم أيضا، حيث يلتقي ريال مدريد المتوج بلقب البطولة 13 مرة مع شيريف تيراسبول من مولدوفا، والذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / 0 كما يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع إنتر ميلان الإيطالي. وتشهد المجموعة الثالثة لقاء أياكس الهولندي مع بشكتاش التركي وبوروسيا دورتموند الألماني مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وسيسعى برشلونة الإسباني إلى نفض غبار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 0/ 3 في الجولة الثالثة، عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي غدا في المجموعة الخامسة، التي تشهد أيضا مواجهة بايرن ميونخ مع دينامو كييف على ملعب «أليانز أرينا».

وفي منافسات المجموعة السادسة، يمكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر رقم حارس المرمى السابق إيكر كاسياس المتمثل في خوض 177 مباراة بدوري الأبطال، عندما يقود مانشستر يونايتد أمام فياريال الإسباني غدا.

وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء أتلانتا الإيطالي مع يانج بويز السويسري، بينما تشهد المجموعة الثامنة لقاء يوفنتوس الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع مالمو السويدي.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي فولفسبورج الألماني مع أشبيلية الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي مع ليل الفرنسي غدا.