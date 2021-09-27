فيرتز مستمر مع ليفركوزن

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وقال يواخيم لصحيفة «بيلد» الألمانية أمس»فلوريان يرغب بالتأكيد في تقديم دور جيد مع ليفركوزن خلال عامين مقبلين أو نحو ذلك.
وما سيأتي بعد ذلك، ليس معروفا».
وخاض فيرتز (18 عاما) 41 مباراة في الدوري الألماني ويستمر عقده مع ليفركوزن حتى عام 2026، وهو ما يوجه تركيزه بالكامل إلى ناديه إلى جانب المنتخب، حسب ما أكده والده.
وقدم فيرتز عروضا جيدة جذبت إليه اهتمام أندية كبرى، لكن مدير الكرة بنادي ليفركوزن رودي فلور أوضح مؤخرا أن عقد اللاعب لا يتضمن بندا قد يجبر النادي على بيعه.
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