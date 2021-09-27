كومان يعالح قلبه ويعود

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وخضع الفرنسي كومان (25 عاما) لجراحة بسبب مشكلة بسيطة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة الإسباني 3 /0 في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.
ورغم عودة كومان إلى التدريبات، لن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني غدا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.
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