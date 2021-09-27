كومان يعالح قلبه ويعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني كينجسلي كومان من العودة إلى الملاعب من جديد، وذلك بعد نحو أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية بسيطة في القلب، حيث شارك بشكل جزئي في تدريبات الفريق أمس.

وخضع الفرنسي كومان (25 عاما) لجراحة بسبب مشكلة بسيطة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة الإسباني 3 /0 في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ورغم عودة كومان إلى التدريبات، لن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني غدا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.