المحكمة الرياضية توقف بافارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت أمس إيقاف مدافع نادي بايرن ميونخ بنيامين بافارد مباراتين في الدوري الألماني. جاء ذلك بعد ارتكاب بافاراد مخالفة جسيمة في مباراة فريقه أمام جروتر فيورث الجمعة الماضي حصل بموجبها على البطاقة الحمراء. وأقيمت هذه المباراة في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني وفاز فيها النادي البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقد قبل اللاعب والنادي بقرار المحكمة مما يجعله نافذ المفعول.

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