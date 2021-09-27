سام يعلن اعتزاله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق سيدني سام إنهاء مسيرته الاحترافية كلاعب، وكشف أمس أنه استكمل دراسته للإدارة الرياضية في جامعة سانت جالن في سويسرا. وقال سام (33 عاما) عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الآن تبدأ مرحلة جديدة في الحياة بالنسبة لي. يمكنني القول إنني استطعت التعرف على العديد من الأشخاص الرائعين خلال مسيرتي الكروية». وأضاف «الآن حان وقت إنهاء مسيرتي الاحترافية، التي شهدت بالطبع نقاط صعود ونقاط هبوط». وخاض المهاجم سام 122 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) مع فرق هامبورج وباير ليفركوزن وشالكه ودارمشتاد. كما خاض 5 مباريات مع المنتخب الألماني في عام 2013 من بينها مباراتان في تصفيات كأس العالم 2014 لكنه غاب عن قائمة المنتخب المتوج باللقب في 2014 بالبرازيل.

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