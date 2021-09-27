استقرار حالة آندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي كانساس سيتي تشيفس لكرة القدم الأمريكية أن مدرب الفريق، آندي ريد في حالة مستقرة ويتحسن، وذلك بعد أن نقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف مع نهاية مباراة فريقه التي خسرها أمام لوس أنجلوس تشارجرز الأحد الماضي. واستمرت هزائم تشيفس، حيث خسر أمام ضيفه تشارجرز 24 / 30 على ملعب استاد «أروهيد»، وبعدها سقط المدرب ريد (63 عاما) ونقل من الاستاد بسيارة إسعاف. وذكر نادي كانساس سيتي تشيفس في بيان»المدير الفني آندي ريد تعرض لوعكة مع نهاية المباراة»، وذلك وسط تقارير ذكرت أن المدرب المخضرم عولج من الجفاف. وأضاف النادي «جرى تقييم حالته من جانب الجهاز الطبي لدينا في غرفة تغيير الملابس، وكإجراء احترازي، نقل إلى مستشفى جامعة كانساس للمزيد من التقييم لحالته. المدرب بحال جيد ويحصل على راحة الآن وحالته مستقرة».

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