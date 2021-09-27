النقاز يقترب من الرحيل عن الزمالك والانتقال لـ بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

اتفق نادي الزمالك مع ظهير أيمن الفريق، التونسي حمدي النقاز، على الخروج معاراً في الموسم المقبل إلى نادي بيراميدز.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توصلت لاتفاق مع النقاز على الخروج معاراً فى الموسم المقبل إلى نادي بيراميدز، بعد تكليف لبيب رئيس النادي لحازم فتوح وكيل اللاعب بالاتفاق معه على الخروج معاراً في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا التكليف اجتمع فتوح مع حمدى النقاز، على هامش معسكر الزمالك الذي اختتم اليوم، لمناقشته فى رؤية إدارة نادى الزمالك حول خروجه معاراً ليحصل منه على موافقته وبذلك سيتم التواصل بشكل رسمي مع إدارة بيراميدز لمناقشة عرضهم للاعب من قبل حازم فتوح.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت دخول مسئولي بيراميدز في مفاوضات جادة مع الزمالك لضم حمدي النقاز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، تلقت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع الفريق الأول لكرة القدم من القيد، بسبب خطأ إداري في التعاقد مع حسام أشرف.

ووقع مسؤولو الزمالك في وقت سابق عقدا مع حسام أشرف لمدة 5 مواسم رغم توقيعه لأكاديمية بالكاميرون قبل توقيعه للزمالك على عقد لاعب محترف.

وأرسل الاتحاد الدولي خطاب رسمي للزمالك يفيد بمنعه من القيد فترتين متتاليتين، وتغريمه 222 ألف يورو لصالح الأكاديمية الكاميرونية، بالإضافة إلى إيقاف حسام أشرف لمدة 4 شهور.