شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من رؤساء الاتحادات بمشاركة مصر فى كأس العالم للناشئين للبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رؤساء اتحادات الدول المشاركة في كأس العالم للبادل بالمستوى الذي ظهرت به الفرق المصرية في كأس العالم للناشئين التي أقيمت في المكسيك.

وظهرت مصر بأول مشاركة عربية وإفريقية في كأس العالم للناشئين بلعبة البادل المقامة حاليا في المكسيك في نسختها الثالثة عشر بعد دعوة الاتحاد الدولي للمشاركة والتواجد في البطولة.

وتعتبر مشاركة مصر حدثا وصفه الاتحاد الدولي بالتاريخى على موقعه الرسمى كونها أول دولة عربية وإفريقية تشارك في هذا الحدث مما يقرب الحلم الأولمبي أكثر من اللعبة الأكثر نموا في العالم حاليا.

وقال جورجي ميني رئيس اتحاد المكسيك: "من دواعي الفخر وجود مشاركة من دولة عريقة مثل مصر هنا في كأس العالم, ولقد فأجئتنا الفرق المصرية جميعا بالمستويات والمباريات التي قدمتها، علما بأنه بلد ناشئ ينافس مع بلاد تلعب الرياضة منذ عشرات السنوات، ومباراتهم مع فريق البلجيكي كانت مذهلة، وخسروا في المجموعة الثالثة و كانوا قريبين جدا من الفوز".

بينما أكد دييجو ميلر رئيس اتحاد البان أمريكان: “نحن سعداء جدا بهذا الحدث التاريخي بمشاركة مصر، ولدينا دول تمارس هذه الرياضة منذ أكثر من 30 عاما، وأن تفوز مصر على فريق أمريكي في أول مشاركة لها هو إنجاز يحسب لها، و في المباراة الأخرى خسروا بشق الأنفس، واللاعبون أظهروا مستوى مميز و خصيصا لفريق أول مرة يشارك، ويستحون التحية ويجب أن تفخروا بهم".

وقال كوجي أنطونيو رئيس اتحاد اليابان: "لقد شاهدت مباراة مصر ضد المكسيك في فئة 18 عاما، والحقيقة لم أصدق أن مصر أظهرت هذا المستوى في أول مشاركة لها أمام البلد الذي يمارس الرياضة منذ أكثر من أربعين عاما، ولقد عانى الفريق المكسيكي في أوقات كثيرة من المباراة، مصر بالتأكيد على الطريق الصحيح.

وأتم اوسكار نوكاسترو رئيس الاتحاد الأرجنتيني: "الجميع يعلم أن الأرجنتين وإسبانيا هم دائما أبطال العالم ، ونحن نمارس البادل منذ أكثر من أربعين عاما، ولقد كان حظ مصر سئ أن تقع في أول مباراة لها مع فرق أرجنتينية، و لكن مع ذلك رأينا روح قتالية ومستوى جيد ، وهذه النتيجة الكبيرة كانت لتحدث مع معظم فرق البطولة عندما تواجه الأرجنتين أو إسبانيا.