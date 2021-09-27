شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقى للسلاح.. وأبو القاسم للجنة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر فى السيطرة داخل الاتحاد الأفريقي للسلاح وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم بالعاصمة السنغالية دكار، وشهدت انتخابات مجلس إدارة جديد وكذا عادة تشكيل كافة اللجان وعددها 8.

وفاز عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصرى للسلاح بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي بعد حصوله على أعلى الأصوات 28 صوتا من أصل 30 وذلك بعدما فقدت مصر التواجد في هذا المنصب لسنوات عديدة.

كما تم انتخاب 8 مصريين لعضوية اللجان، وهو الأمر الذي يحقق لأول مرة بتواجد ممثل لمصر في جميع اللجان دون استثناء الأمر الذى يؤكد تقدير القارة الأفريقية للخبرات المصرية وثقتهم فى قدرتهم على تطوير السلاح بأفريقيا، كما حدث خلال الفترة الأخيرة بمصر.

وفيما يلى أسماء الفائزين من مصر لعضوية اللجان:

١- أيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد المصري لجنة المسابقات

٢- خالد كابش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجنة الإنضباط.

٣- سامر شريف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجنة التسويق والاتصال

٤-أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجنة الأدوات .

٥- أحمد سمير الحكم الدولي لجنة الحكام

٦- شريف حسين المستشار القانوني للاتحاد المصري اللجنة القانونية

٧- مجدي الصباغ طبيب المنتخب القومي المصري اللجنة الطبية

٨- البطل الأوليمبي/ علاء ابوالقاسم لجنة اللاعبين.