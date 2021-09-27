شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمد خليفة يحصد بطولة الجمهورية احتراف فى الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم محمد خليفة لاعب نادى المنيا الرياضى فى حصد بطولة الجمهورية احتراف مواليد 2008، والتى أقيمت فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى ، تحت إشراف اتحاد الكونغ فو.

ووجه كريم خليفة الشكر لمدربيه حسام شنكار وإسلام ، حيث بذلا جهدا كبيراً معه خلال الفترة الماضية حتي يتكمن من حصد البطولة بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين المميزين .

وقال كريم خليفة ، "طموحى الانضمام للمنتخب الوطني للكونغ فو وتمثيل مصر فى البطولات الدولية ، وابذل مجهود كبير فى التدريبات مع كابتن مصطفي الشعار وكابتن محمد اسامة فى الجيم لكسر الميزان ، ولكن الفضل الأكبر يعود للوالدي ووالدتي اللي واقفين جانبي على طول ".



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