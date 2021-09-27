شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يستعد لبدء مشواره مع جهاز المنتخب بتدريبات فى "الجيم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرعصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في "الجيم" مستعيدا بذلك روح الشباب واللياقة البدنية.

وكان عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية بعد انضمامه رسميا إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وجه رسالة يؤكد فيها بأن الجماهير ستكون الداعم والسند في المهمة الجديد كمدرب لحراس المنتخب.

ونشر عصام الحضري، صورة تجمعه مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "على بركة الله جماهير مصر العظيمة... دعمكم ومساندتكم هما العون والدافع لنا في مهمتنا الجديدة نعدكم بعدم ادخار نقطة عرق واحدة من أجل مصر وأشكر كل من وضع ثقته في شخصي لأدافع عن اسم بلادي مدربا بعد سنوات طويلة حارسا لعرين الفراعنة".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد برج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).