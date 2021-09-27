شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن بيع "الترهونى" لأهلى طرابلس نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس ادارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، بيع مدافع الفريق الدولى الليبى محمد الترهوانى إلى أهلى طرابلس، وأكد نادى سموحة بيع اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني إلي نادى أهلي طرابلس واستلام كافة مستحقاته المالية.

وأوضح نادى سموحة أن الاستغناء الخاص باللاعب وأيضا البطاقة الدولية سوف ترسل إلى نادي أهلي طرابلس لأنها من حقه طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الڤيڤا".

وكان سموحة قد أعار الترهونى لمدة أربعة أشهر قبل إعلان البيع النهائي.

وفى سياق آخر، هاجم محمد فرج عامر، أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولا يزال الظلم ضد سموحه مستمر فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر الهدف الأول فخر الدين يوسف يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع والهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجأنا نبغه التحكيم بضربه جزاء لم، ولن يراها إلا نابغه التحكيم أمين عمر وبدايه موسم ولا أروع".