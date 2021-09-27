شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المنتخب المالى ينضم إلى فريق غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة التعاقدات الفنية بنادي غزل المحلة، في ضم المهاجم المالي ماليك توريه "26 عامًا" لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى تعاقده مع فريق وفاق سطيف الجزائري..

المهاجم المالي يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، ومثَّل المنتخب المالي أكثر من مرة، حيث بدأ مشواره مع فريق ديجوليبا المالي، وتنقل بين عدة فرق في شمال أفريقيا، من بينها فريق الإفريقي وقوافل قفصة التونسيين.

كان المحلة قد تعاقد مؤخرًا مع المخضرم إبراهيم صلاح "34 عامًا" لقيادة خط وسط افلاحين خلال الموسم القادم، أيضًا في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، بعد أن انتهى تعاقده مع فريقه السابق المقاولون العرب.

وتعمل إدارة غزل المحلة على استكمال تعاقداتها مع اللاعبين قبل انطلاق الموسم، في إطار السعي للوصول إلى مركز متقدم في الدوري العام الجديد.